Jovane recusa maior responsabilidade: «A nossa única pressão é a de jogarmos no Sporting»

Jovane Cabral recusa a ideia de que o título de campeão nacional conquistado pelo Sporting na época passada implique agora maior pressão e responsabilidade sobre o grupo liderado por Rúben Amorim.





"Tal como na temporada passada, queremos pensar apenas jogo a jogo e no final fazemos as contas. Somos um grupo jovem que só pensa em ajudar a equipa e o Sporting. Vamos fazendo os nossos pontos ao longo da época e depois vê-se quem é o vencedor. A nossa única pressão é a de jogarmos no Sporting e a exigência do míster, ainda que nos dê liberdade dentro do campo, faz com que estejamos focados", refere o avançado, em entrevista ao jornal Sporting.Jovane diz que o segredo para o sucesso alcançado em 2020/21 foi "a união do grupo, a simplicidade e a humildade de todos", e garante que o bom ambiente continua a reinar entre os elementos do plantel. "Somos todos amigos, falamos todos uns com os outros. Não há grupinhos, ninguém fica de fora, somos apenas um grupo no qual todos falam e sentem-se à vontade e isso é importante, porque dá confiança a todos", justifica.