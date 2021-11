O Sporting confirmou ao início da tarde desta sexta-feira que a Jovane, avançado que saiu mal-tratado da receção ao Varzim, após um lance dentro da área no qual acaba por prender o pé esquerdo no relvado, tem uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho do mesmo lado, não avançando, contudo, com informação complementar (método de recuperação e tempo de paragem).O camisola 10, recorde-se, contraiu o problema pouco após o minuto 50 do Sporting-Varzim - veja aqui as imagens, com o treinador Rúben Amorim a sublinhar que o relvado do José Alvalade teve "impacto" na lesão do futebolista, lamentando-a.Ainda no boletim clínico, Tiago Tomás, que falhou a Taça de Portugal devido a uma amigdalite, treinou integrado, enquanto Coates (lesão no joelho direito) e Rúben Vinagre (entorse no tornozelo esquerdo) fizeram apenas tratamento.Os titulares do encontro com a formação poveira ficaram-se pelas massagens e trabalho de ginásio, anunciando o Sporting que amanhã há folga, antes do arranque da operação Dortmund, marcada para domingo, às 10 horas, em Alcochete.