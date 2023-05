Criança de 9 anos viaja desde as Ilhas Bermudas para fazer testes no Sporting

Roman Gaglio atua no Clube Vasco Da Gama, em Hamilton, nas Ilhas Bermudas, a mais de cinco mil quilómetros de Lisboa mas irá ter, talvez, a maior aventura da ainda curta vida. O jovem de apenas 9 anos irá viajar para Portugal para prestar provas no Sporting, depois de ter dado nas vistas num torneio sub-11, nos Açores."O Vasco da Gama e o a formação do clube têm o prazer de anunciar que o futebolista sub-9, Roman Gaglio, foi selecionado para participar nos testes de captação do prestigiado clube português de futebol, Sporting Clube de Portugal. Roman viajará para Lisboa na próxima semana para esta incrível oportunidade. Roman foi detectado durante a sua participação no 15º Torneio Internacional de Futebol sub-11 dos Açores. Este torneio foi realizado em abril e organizado pelo Clube União Micaelense sediado em Ponta Delgada, nos Açores. Roman desempenhou um papel como médio-ofensivo ou avançado durante todo o torneio e foi homenageado individualmente pelo organizador do torneio como um dos sete melhores jogadores da prova", sustenta o emblema com raízes portuguesas em comunicado.Richard Ambrosio, presidente do Clube Vasco da Gama, um emblema sediado nas Ilhas Bermudas, no meio do Oceano Pacífico, destacou ao jornal 'Royal Gazette' a "tremenda conquista" por parte do jovem jogador. "Todos os portugueses e adeptos do futebol nas Bermudas conhecem o Sporting. Quer apoiem a equipa ou sejam de um rival, a academia do Sporting é universalmente respeitada. Ser escolhido por um clube de tanto prestígio é um momento do qual o Roman se pode orgulhar para o resto da vida, independentemente de chegar a ter uma carreira profissional ou não", fundamentou.