Jovem do Paris Saint-Germain apontado ao Sporting

O portal 'Foot Mercato' avança esta quarta-feira que o Sporting é um dos clubes interessados nos créditos do jovem Djeidi Gassama. O avançado francês, de 18 anos, tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2023 e tem mais concorrentes, mas os leões serão mesmo os que estarão na linha da frente."O Sporting, através do seu treinador Ruben Amorim, é o clube mais interessado e fez dele uma das suas prioridades de verão", pode ler-se na notícia.Apesar da tenra idade, o jogador formado no emblema da capital gaulesa já se estreou na principal equipa, com Mauricio Pochettino a lançá-lo em campo para os últimos instantes da vitória sobre o Montpellier (0-4), no passado dia 14 de maio.Basileia, Club Brugge, Southampton e Borussia Monchengladbach também seguem com atenção Gassama que, segundo a mesma fonte, já conversou com Luís Campos para perceber que oportunidades terá na equipa principal onde estão os portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes. Tudo dependerá do nome do futuro treinador do Paris Saint-Germain.