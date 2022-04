Jovem jogador peruano surpreende: «Gostaria de jogar na liga portuguesa... acompanho o Sporting»

Quando perguntam a um jovem futebolista em que liga gostaria de jogar, a resposta é quase sempre Espanha ou Inglaterra. Desta feita, surgiu uma resposta surpreendente vinda diretamente do Peru, país da América do Sul com mais de 33 milhões de habitantes mas sem grande historial futebolístico.Quando interrogado sobre onde gostaria de jogar ou sobre o campeonato em que o futebol desenvolvido se encaixaria melhor, o jovem Piero Quispe foi expedito: "Gostaria de jogar na liga portuguesa, acompanho o Sporting", reiterou em declarações sucintas ao diário 'La República'.O jogador peruano, de 20 anos, alinha no Universitario de Deportes e revela estar apto a atuar em mais do que uma posição. "O treinador colocou-me a extremo direito e esquerdo. Na posição onde me colocar eu terei de dar o melhor que tenho e penso que o vou conseguir a cada treino, melhorando dia-a-dia", atirou.Quispe renovou pelo atual clube a 28 de março e tem agora contrato válido até 2025. Esta temporada, o jogador de 1,70 metros soma 10 jogos oficiais pelo Universitario de Deportes, clube onde se formou.