Jovem Sandro Gambôa ruma ao Sporting

Entretanto, nas redes sociais, o clube ribatejano já confirmou a transferência, e fez questão de desejar "tudo do melhor" ao jovem Sandro.

Sandro Gambôa, um jovem médio de 14 anos que alinha na Associação Académica de Santarém, vai ser reforço para a equipa de iniciados do Sporting na próxima temporada. A informação é avançada pelo 'rederegional.com' que publica uma fotografia do jogador já com a camisola do clube leonino. Formado nas Escolas de Alcanena, Sandro Gambôa ainda passou pelo Benfica antes de se fixar na Associação Académica de Santarém.