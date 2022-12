Jovens jogadores do Sporting experimentam o goalball

O Sporting encontrou uma maneira diferente de assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, e desafiou um grupo de jovens dos escalões de formação para fazerem um treino com a equipa de goalball no Pavilhão João Rocha. O objetivo deste convívio entre atletas das duas modalidades foi chamar a atenção das dificuldades que as pessoas com deficiência têm de ultrapassar diariamente e, desta forma, consciencializar os mais jovens para a necessidade de fazerem todos os esforços para ajudarem a quebrar as barreiras sociais.Tiago Augusto, da equipa de sub-23, em declarações à Sporting TV, considerou a experiência "única e divertida", uma opinião comungada por Geovany Quenda e Martim Peixoto. "De início foi complicado jogar pois tínhamos a vista tapada e só podemos contar com a audição, e isso foi complicado...não pensei que fosse tão complicado", admitiu Martim Peixoto.Da parte da equipa de goalball, o jogador Tomás Delfim, gostou de ter um "treino com público", e admitiu que notou as dificuldades sentidas pelos jovens futebolistas. "Eles estavam entusiasmados, mas a condição de estarem privados da sua visão preocupou-os um pouco mas encararam a experiência como um desafio", afirmou.Já o treinador, Duarte Correia, destacou o facto de ter usufruído da oportunidade de "promover" o goalball e desafiou "todas as pessoas" a praticarem desporto.