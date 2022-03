Jovens refugiados ucranianos participaram no treino do Sporting

A sessão de trabalho que o Sporting realizou na manhã desta quinta-feira foi especial, pelo facto de os jovens refugiados ucranianos que o clube acolheu terem assistido ao treino dos jogadores leoninos.Na Academia Cristiano Ronaldo, o grupo de jovens futebolistas, que saiu da Ucrânia depois da invasão russa, teve a oportunidade de tirar fotografias e trocar algumas bolas, na parte inicial da sessão, com os jogadores do plantel principal, bem como com a equipa técnica liderada por Rúben Amorim. Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Hugo Viana, diretor desportivo, também estiveram presentes.Se é certo que as fotogafias valem por mais de mil palavras, a comunicação dos verdes e brancos garante que "foi visível o entusiasmo no rosto dos mais novos, que recuperaram assim alguns sorrisos numa manhã enriquecedora para todos os intervenientes".