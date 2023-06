Júlio Vieira assina contrato de formação com o Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting anunciou a assinatura de contrato de formação com Júlio Vieira, jovem talento da Academia que alinha pelos sub-15 dos verdes e brancos. O lateral esquerdo de 14 anos, que se encontra ao serviço dos escalões de formação de Alvalade desde 2020, mostrou-se orgulhoso por este passo na sua ainda curta carreira em Alcochete."Este contrato significa muito, eu e a minha família estamos muito felizes. Agora é continuar a trabalhar para demonstrar como estou agradecido ao clube", começou por assumir à Sporting TV o lateral que leva leva dois golos ao cabo de 31 partidas pelos sub-15 na presente temporada. Além disso, Júlio Vieira garante que, apesar de ser esquerdino, atua "bem com os dois pés" e revela que tem Nuno Santos e Matheus Reis como referências na equipa principal dos leões."Gosto mais de atacar, mas também gosto muito de defender. Além disso, gosto de fazer golos. Gosto muito do Nuno Santos pelos seus cruzamento e Matheus Reis. Quero pedir aos sportinguistas que continuem a apoiar-nos, daqui em diante vou continuar a trabalhar para dar muitos títulos a este clube", sublinhou o lateral de 14 anos.