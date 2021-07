Juniores do Sporting alcançam primeira vitória no torneio Puskás

Os sub-19 do Sporting conquistaram esta quarta-feira a primeira vitória no torneio Puskás, prova que está a disputar em Budapeste, na Hungria: depois do nulo diante do Honvéd, na véspera, os comandados de Pedro Coelho bateram os brasileiros do Flamengo, por 2-0.





Rodrigo Ribeiro, de 16 anos, e Luís Gomes, de 17, fizeram os golos dos juniores verdes e brancos, que voltam a jogar já nesta quinta-feira, diante do Genk, da Bélgica.A final da competição disputa-se na sexta-feira, tal como todos os jogos de atribuição até ao oitavo classificado. Os leões estão inseridos no grupo B.Confira o onze inicial do Sporting: Diogo Pinto, Diogo Travassos, João Pereira, Marlon Junior, David Moreira, Tiago Octávio, Lucas Anjos, Samuel Justo, Rodrigo Ribeiro, Mateus Fernandes e Luis Gomes.