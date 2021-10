Juniores do Sporting arrancam torneio Al Abtal com vitória sobre o Real Madrid

Os juniores do Sporting arrancaram esta quarta-feira a primeira jornada do torneio Al Abtal, realizado em Espanha, da melhor forma, com uma vitória (3-2) sobre o Real Madrid. Os golos dos leões, inseridos no grupo da Europa Ocidental, foram apontados por Samuel Justo, Isnaba Mané e Henrique Arreiol.





Recorde-se que a fase final se disputa na Arábia Saudita, entre maio e junho, com dias ainda por definir. Nota para o facto de esta ser apenas a 2.ª edição do torneio, que em 2020 foi conquistado pelo Valencia.17 de novembro (Madrid) – Green Falcons-Sporting19 de janeiro (Alcochete) – White Falcons-Sporting26 de janeiro (Madrid) – Atletico de Madrid-Sporting9 de março (Madrid) – Sporting-Liverpool