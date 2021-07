Juniores do Sporting batem o Genk e estão na final do Torneio Puskas

Os juniores do Sporting venceram, esta quarta-feira, o Genk (2-0), em partida a contar para o Torneio Puskas, e garantiram a presença na final da competição, que vão disputar esta sexta-feira, pelas 15H30, frente ao primeiro classificado do grupo A. Os leões terminaram a qualificação do grupo B no primeiro posto, depois de um empate na estreia (0-0) frente ao Honvéd, e de uma vitória no jogo seguinte (2-0) diante do Flamengo.





Os golos da formação treinada por Pedro Coelho foram marcados por Luís Gomes, que já tinha faturado no encontro frente ao emblema brasileiro, e Mateus Gonçalo.O Sporting alinhou de início com: Francisco Silva, Diogo Travassos, Marlon Junior, João Muniz, David Moreira, Tiago Octávio, Lucas Anjos, Samuel Justo, Rodrigo Ribeiro, Luís Gomes e Guilherme Santos.