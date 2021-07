Juniores do Sporting empatam em Budapeste na estreia no Torneio Puskas Akadémia

Os juniores do Sporting arrancaram a participação no no Torneio Puskas Akadémia, em Budapeste (Hungria), com um empate diante do Honvèd (0-0).





"Jogámos contra uma das equipas mais fortes da Hungria, fisicamente muito forte e com um jogo muito intenso, agressivo e vertical. Foi difícil para nós mantermo-nos juntos a defender e a atacar, mas penso que os jogadores tiveram um desempenho positivo", frisou o técnico Pedro Coelho, em declarações ao Jornal Sporting, garantindo que este é "um momento bom para crescer", já de olho na entrada na UEFA Youth League."Para nós é importante participar neste tipo de torneios para dar experiências diferentes e fundamentais em termos competitivos aos nossos jogadores, de forma a prepará-los para um nível competitivo muito alto", assegurou.Os leões jogam esta quarta-feira com o Flamengo e, no dia seguinte, têm embate marcado com o Genk. A final da competição está agendada para sexta-feira.