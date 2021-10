Juniores do Sporting iniciam torneio Al Abtal contra o Real Madrid

Os juniores do Sporting iniciam este sábado a participação na Al Abtal Cup, torneio promovido pelo Ministério do Desporto Saudita e que junta, além de equipas daquele país, formações do Mediterrâneo, Ocidente e Oriente da Europa; neste caso, os leões, comandados por Pedro Coelho, defrontam Real Madrid a abrir (10h30 locais), na capital de Espanha.





"É um torneio que nos dá experiência e aprendizagem diferentes. Os jogadores êm de estar conscientes: se querem chegar à equipa A é preciso rigor, exigência e que não se podem falar", atirou o técnico dos sub-19 à Sporting TV, onde acrescentou sobre os merengues: "São muito fortes, será um jogo muito complicado, mas queremos ter coragem em todos os momentos do jogo, algo que temos trabalhado."Reservado para futebolistas de gerações de 2003 para cá (apenas os sauditas podem inserir futebolistas de 2001 e 2002), contam-se um total de 12 formações do Velho Continente além das árabes. Os verdes e brancos, da zona ocidental, partilham Grupo com o Real Madrid, Atlético de Madrid, Liverpool, assim como os sauditas dos White Falcons e Green Falcons.A fase final disputa-se na Arábia Saudita, entre maio e junho, com dias ainda por definir. Nota para o facto de esta ser apenas a 2.ª edição do torneio, que em 2020 foi conquistado pelo Valencia.

27 de outubro (Madrid) – Real Madrid-Sporting

17 de novembro (Madrid) – Green Falcons-Sporting

19 de janeiro (Alcochete) – White Falcons-Sporting

26 de janeiro (Madrid) – Atletico de Madrid-Sporting

9 de março (Madrid) – Sporting-Liverpool