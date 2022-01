Juniores do Sporting jogam com At. Madrid

Os juniores do Sporting disputam hoje, em Madrid, nova jornada do torneio Al Abtal, com o At. Madrid. Por "opção estratégica", os leões vão apresentar-se com vários jogadores sub-17, mas o técnico José João vê nesta "uma grande oportunidade para crescer". Os leões somam uma vitória (R. Madrid) e uma derrota (Green Falcons).