Justiça espanhola pede 6 meses de prisão para Gonzalo Plata

A imprensa espanhola revela esta quarta-feira que o Ministério Público do país pede seis meses de prisão e quatro anos sem carta de condução para Gonzalo Plata, jogador do Sporting que está emprestado ao Valladolid e que esteve envolvido num acidente de viação, acusando o dobro da taxa de álcool permitida em Espanha.As autoridades judiciais espanholas querem ainda que Plata pague uma indemnização pelos danos e lesões causados no acidente com um táxi, que ocorreu madrugada do dia 8 de dezembro do ano passado.Na sequência da colisão com o Mercedes de Gonzalo Plata, o táxi capotou e partiu a montra de uma ótica situada ali perto. O taxista teve de ser desencarcerado e a passageira que seguia no banco de trás foi projetada para fora do veículo, sem que nenhum dos dois sofresse ferimentos graves.As primeiras investigações ao acidente revelaram que o extremo, além de alcoolizado, passou um sinal vermelho e circulava acima da velocidade permitida naquele local.