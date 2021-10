Juve Leo apela ao voto e volta à ‘sua’ bancada

Novidades no José Alvalade para o Sporting-Moreirense de hoje, neste caso anunciadas pela Juventude Leonina na sua página oficial. Além de apelar ao voto na assembleia extraordinária de hoje, a claque, que cortou relações com a direção do clube, garantiu que vai regressar ao setor A14, na parte inferior da bancada Sul, até aqui reservado para portadores do Cartão do Adepto. Explica-se facilmente, uma vez que perante a abertura da totalidade da lotação do recinto, os leões solicitaram à Liga de Clubes para libertar parte da zona reservada pela nova lei (setores A12 e A14, por exemplo), o que motivou a renovação de vários lugares anuais. Mesmo não podendo levar qualquer tipo de adereço, a Juve Leo espera “um grande dia” e pede aos que comparecerem junto de si 90 minutos sempre em pé.