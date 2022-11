Juve Leo após "corte de água e luz": «Esta direção teima em não dar a cara a quem a colocou lá»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de a direção do Sporting ter avançado para o corte dos serviços de luz e água na sede da Juventude Leonina - e de a equipa ter, entretanto, sido afastada da Liga dos Campeões -, a claque deixou uma mensagem nas redes sociais, onde não poupa nas críticas a Frederico Varandas e demais elementos da cúpula leonina."Podem-nos tirar a faixa, as bandeiras, o tambor e o megafone; podem fechar a água e cortar a luz; podem-nos tirar tudo, mas nunca nos vão tirar a vontade de vencer e apoiar-te!A vontade de vencer, a mesma vontade que falta a esta direção, que teima em não dar a cara a quem a colocou lá, que teima em não dar explicações por tanta falta de planeamento, por tanta falta de respeito pelos sócios, pelos adeptos, pelo clube e pelo treinador!Lembrem-se da instituição que representam! O Sporting é um grande clube, tão grande como os maiores da Europa! Cumpram esses desígnios!Obrigado a todos que ontem [anteontem] tentaram empurrar a equipa para outro resultado. Vamos para a Liga Europa, com um sabor que a pouco ou nada sabe! Queremos mais, muito mais de todos!Sábado voltaremos! Porque aqui ninguém vira a cara a luta e aos resultados! Agradecemos que outros também o façam! Somente pelo Sporting.Sporting Sempre"