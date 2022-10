Juve Leo diz que protocolo já tinha 'morrido' em setembro e que pinturas na garagem são antigas

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JUVENTUDE LEONINA 1976 (@juventudeleonina1976)

A Juventude Leonina deixou no Instagram uma publicação onde garante que a tentativa de realização de um protocolo do Sporting com a claque foi abortada em setembro pelo clube, "e não após o jogo com o Casa Pia".Acrescenta ainda que as pinturas na garagem de Alvalade, com mensagens ofensivas, não foram feitas pela claque. "Estão no mínimo desde junho de 2022 nas paredes do estacionamento e não após ao jogo do Casa Pia"."Quando a mentira é soberana.Após falsas informações que vieram a público, a Juventude Leonina informa a verdade:1- A Direção do Sporting informou o tribunal a meio de setembro que não chegou a acordo com a Juventude Leonina sobre o protocolo e não após o jogo com o Casa Pia.2- As pinturas nas garagens do estádio com a escrita ofensiva não foram feita pela Juventude Leonina. As mesmas estão no mínimo desde junho de 2022 nas paredes do estacionamento e não após ao jogo do Casa Pia.3- Não foi feita nenhuma busca na sede da Juventude Leonina para procurar artefatos pirotécnicos no dia do jogo com o Casa Pia.Se um jogo que não era considerado de alto risco porque razão teve um forte contingente da força policial?Estas e muitas outras questões serão sabidas pelo Universo Leonino.Pela primeira vez num jogo de Champions numa deslocação a Londres com 3 mil sócios/adeptos do nosso Sporting, esta Direção não presta nenhum apoio, nem marca o célebre ponto de concentração.Informa que cada um dos 3 mil sportinguistas vá ter ao estádio por sua conta.Será a culpa da Juventude Leonina?Ataquem os sócios da Juventude Leonina se dá jeito, mas não o façam aos sócios anónimos.Marcamos presença em Londres e estaremos com os sócios.Somente pelo Sporting. Sporting sempre."Entetranto, segundo informação recolhida por, foi possível apurar que, de facto, as verificações realizadas na sede da claque, no dia do encontro com o Casa Pia e da qual não resultou a apreensão de qualquer mercadoria, realizada por elementos da PSP e da Polícia Municipal, não esteve relacionada com material pirotécnico, mas sim com os produtos alimentares e bebidas que são comercializados naquele local nos dias de jogos. O nosso jornal sabe que não houve apreensão de quaisquer produtos, emborta tenham sido levantados diversos autos.Em relação às pinturas ofensivas inscritas nas paredes do parque de estacionamento do Estádio José Alvalade, apurámos que as mesmas foram ali colocadas após um jogo do playoff da Liga Placard de futsal, em que as autoridades carregaram sobre elementos da claque Juventude Leonina, sem dúvida, responsável pelas pinturas, apuroujunto das autoridades.