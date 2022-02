Juve Leo e a "batalha campal" no Dragão: «Continuam a ser as claques o problema?»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JUVENTUDE LEONINA 1976 (@juventudeleonina1976)

A Juventude Leonina deixou uma publicação nas redes sociais lamentando o regresso das "velhas maneiras" ao Dragão, referindo-se a uma "arbitragem completamente vergonhosa". A claque criticou também a confusão no final do encontro e deixou uma pergunta: "Não deviam ser os protagonistas a dar o exemplo?""Já sabíamos que seria um jogo difícil e de extrema importância para a nossa equipa. Os nossos leões fizeram tudo o que os deixaram fazer, mas parece que voltaram ao Dragão as velhas maneiras. Com uma arbitragem completamente vergonhosa a que todos pudemos assistir, era impossível vencer este jogo", começa por explicar a Juve Leo, numa publicação no Instagam."Fala-se que as claques são o principal problema do futebol português, inventam-se cartões de adeptos e zonas no estádio para discriminar estes adeptos, mas perante o que assistimos hoje dentro de campo no final do jogo, continuam a ser as claques o problema? Não deviam ser os protagonistas a dar o exemplo? Ao invés disso assistimos a uma autêntica batalha campal, entre jogadores, técnicos, seguranças, apanha bolas, autoridades e sabe-se lá mais quem, com a total complacência das autoridades. Mas naquele estádio parece que tudo é permitido e tudo passa impune", acrescenta a claque."De referir ainda, que mais de 150 adeptos do Sporting Clube de Portugal, foram impedidos de entrar por atrasos nos bilhetes, onde não houve qualquer apoio da Direção do Sporting Clube de Portugal, sendo que o que acontece em Alvalade quando os tripeiros lá vão, que até para a central se arranjam bilhetes", finaliza.