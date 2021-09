Juve Leo e a queda de um adepto: «Bancada B não tem as mínimas condições para receber claques»

"Infelizmente era uma situação que ia acontecer mais tarde ou mais cedo. A bancada B não tem as mínimas condições para receber claques de futebol", começa por dizer a Juventude Leonina, claque do Sporting, em comunicado emitido após o acidente no clássico com o FC Porto, com a queda de um adepto da bancada em Alvalade.





Para a claque, acerca da "aberração que é o cartão de adepto", as autoridades deveriam, pelo menos, refletir: "A Juventude Leonina, por respeito, parou imediatamente o apoio, e manteve-se em silêncio, Pedimos aos clubes, à liga e ao Governo que reflita sobre o que querem para o futebol português", finalizou.