Juve Leo e a revogação do Cartão do Adepto: «Todas as guerras têm um fim»

A Juventude Leonina 1976, claque do Sporting, comentou esta quarta-feira a decisão do Parlamento em revogar o Cartão do Adepto após validar a proposta de lei da Iniciativa Liberal (IL).





"Todas as guerras têm um fim, e quase sempre um vencedor. Os Ultras portugueses, pelo menos aqueles que se juntaram à nossa luta, e todos os adeptos em geral, hoje venceram! O Cartão do Adepto chumbou! E desta forma acabou!", começa por dizer o GOA, através de uma publicação na página oficial do Instagram.

"A direção da Juventude Leonina e todos os seus associados estão extremamente felizes com este desfecho, pelo que durante muitos meses se lutou para que assim acontecesse Obrigado a todos aqueles que lutaram para que isto fosse possível! Viva os Ultras, viva os adeptos portugueses, viva o Sporting Clube de Portugal. Um dia Juve Leo, Juve Leo até morrer! Sporting sempre!", acrescentam.