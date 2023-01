Juve Leo lamenta "as fagulhas caídas sobre os adeptos" e pede a demissão de Frederico Varandas

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por JUVENTUDE LEONINA 1976 (@juventudeleonina1976)

A chuva de tochas lançada pela claque Juve Leo na final da Allianz Cup com o FC Porto (0-2) levou a que "10 adeptos tivessem de ser assistidos na sequência de queimaduras, intoxicações e situações de mal estar". Uma criança nove anos ficou com queimaduras na face.A Juve Leo reagiu, em comunicado nas redes sociais, ao que se passou em Leiria lamentado "as fagulhas caídas sobre os adeptos"... e pediu a demissão do presidente do Sporting.