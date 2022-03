Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Juve Leo promete apoio incansável no clássico: «Acreditamos nesta equipa e estamos com eles até ao fim» Claque quer que Sporting seja recebido em grande logo no momento que o autocarro chegue a Alvalade





• Foto: Bruno Colaço