Juve Leo visa direção do Sporting: «Lamentamos é que não haja comunicado sobre o E-Toupeira»

A Juventude Leonina emitiu esta sexta-feira um comunicado, na sequência da informação ontem avançada pelo Sporting de que, na Dinamarca, depois de terem sofrido ferimentos devido ao uso "indevido e proibido de pirotecnia" durante o jogo com o Midtjylland, na Liga Europa. A claque garante que a polícia dinamarquesa desmentiu a informação e acusou a direção dos leões de "dividir para reinar"."Lamentamos que não haja nenhum comunicado sobre o E-Toupeira ou as escutas da TVI, onde o Sporting é implicado diretamente e mais uma vez sai lesado prejudicado a todos os níveis", pode ler-se no comunicado da claque."Vem a Juventude Leonina por este meio comunicar a todos os adeptos e sócios do Sporting Clube de Portugal o seguinte:- A polícia dinamarquesa, desmentiu categoricamente a história do acidente com a criança, acrescentando ainda que não houve situações dignas de registo com os adeptos do Sporting!- Curioso que o apoio dos adeptos do Sporting durante a noite de ontem, tenha sido elogiado por toda a gente, incluindo pelos dinamarqueses, que bateram palmas à bancada do Sporting!- O Sporting jogou na Dinamarca com 12 jogadores em campo, tal foi o apoio dado pelos seus adeptos, ajudando e muito a equipa a atingir o seu objetivo!- A Direção do Sporting, por volta da meia-noite, vem, sem grandes surpresas, mas de uma forma bem rápida, emitir um comunicado onde condena algo que ninguém viu, onde até acaba o comunicado, numa tentativa de colocar algum medo nas famílias, para irem ao futebol.- Depois da curva Sporting ser tão elogiada eis que a Direção, que com certeza ficou muito incomodada com isso, está a tentar, mais uma vez, dividir para reinar.- Lamentamos que não o tenham feito tão rápido, aliás, nunca o fizeram, quando os seus sócios e adeptos foram agredidos pela polícia na nossa própria casa.- Lamentamos que não haja nenhum comunicado sobre o E-Toupeira ou as escutas da TVI, onde o Sporting é implicado diretamente e mais uma vez sai lesado prejudicado a todos os níveis.- Lamentamos que esta direção não faça comunicados pelos sistemáticos erros de arbitragens contra o nosso clube, e que se desleixe completamente naquilo que é o centro das decisões do futebol português.- Neste sentido procuraram encontrar alguma situação infeliz e que ninguém viu e não existiu, e exponenciá-la com este comunicado, tentando novamente desencadear a guerra com as claques do Sporting.Vale tudo para ganhar a guerra? Perguntamos nós!?Vale quebrar a paixão dos adeptos?Vale deteriorar assim tanto o clube?Vale ver estádio e pavilhão com assist~encias baixíssimas?Vale cada vez mais virar sportinguistas contra sportinguistas?Vale virar atletas contra os adeptos?Vale quebrar todo o espírito crítico, apelidando de mau sportinguista quem é exigente?- Estamos cá, mais atentos que nunca, e é bom ver a reação de praticamente todos os adeptos do Sporting ao comunicado da direção, porque há, felizmente, muita gente a abrir os olhos!- Obrigado a todos os Ultras do Sporting que se deslocaram à Dinamarca, e meteram o Sporting na boca da Europa pelo grande recital de apoio dado na bancada!- Quem nos tenta derrubar, Só perde tempo em tentar!Um dia Juve Leo, Juve Leo até morrer. Sporting Clube de Portugal Sempre!"