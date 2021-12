Juventude Leonina anuncia que não vai ao jogo do Sporting com o Benfica na Luz

A Juventude Leonina informou nas redes sociais que não vai marcar presença no dérbi que amanhã coloca frente a frente o Benfica e o Sporting, no Estádio da Luz.A claque dos leões explica os motivos: "Desde a primeira hora que a Juventude Leonina se mostrou contra a lei do cartão do adepto, seguindo a mesma lógica, não podemos compactuar com o facto de termos de fornecer os dados pessoais a terceiros. Qualquer das formas, quem quiser marcar presença não o deve fazer com adereços que identifiquem a Juventude Leonina, devem ir enquanto associados do Sporting Clube de Portugal."Os membros da Juve Leo garantem que não deixarão de apoiar os comandados de Rúben Amorim. "Iremos assistir ao jogo na nossa casinha e convidamos os nossos associados a marcarem forte presença. O apoio à equipa nunca irá faltar e será dado como sempre o fizemos."