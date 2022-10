Juventude Leonina: «Ontem não foram dignos de vestir a listada verde e branca»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Juventude Leonina deixou esta segunda-feira uma mensagem nas redes sociais a sequência da eliminação do Sporting da Taça de Portugal pelo Varzim (derrota por 1-0).A claque considera que os jogadores "ontem não foram dignos de vestir a listada verde e branca", faz apelo à união e diz que é preciso "instinto campeão"."Respeitem o Sporting! Honrem a nossa história, o nosso símbolo e os nossos adeptos que te seguem fielmente onde quer que jogues! Ontem não foram dignos de vestir a listada verde e branca! Do presidente ao diretor ao treinador, nós queremos união, do mais velho ao mais novo jogador, instinto campeão! Obrigado a todos os sportinguistas que se deslocaram a Barcelos! Estamos sempre convosco!