Juventude Leonina reage ao empate: «Uma época assassinada pela direção»

A Juventude Leonina reagiu com desagrado ao empate (1-1) do Sporting diante do Midtjylland, na primeira mão do playoff da Liga Europa. A mais antiga claque do clube de Alvalade apontou baterias para a direção liderada por Frederico Varandas, considerando que aquela estragou a temporada."Um empate que não pode saber bem a ninguém! Isto é o Sporting Clube de Portugal, a cultura de vitórias e exigência máxima têm de ser a bandeira deste grande clube", pode ler-se num texto publicado nas redes sociais, em que se acrescenta: "Uma época assassinada pela direção desde bem cedo, com lições de amadorismo dadas ao Mundo, comprometeu a luta por todas as competições onde o Sporting entrou, estando agora arredado de todas, menos da Liga Europa, onde fomos presenteados na nossa casa com uma exibição muito cinzenta!"O Sporting esteve em desvantagem desde o minuto 77, quando Ashour aproveitou uma deficiente reposição de bola de Adán para faturar. O capitão Coates evitou a derrota frente ao conjunto dinamarquês, marcando em período de compensação.