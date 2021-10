Juventude Leonina revela: «Fomos alvo de repressão na nossa própria casa»

A Juventude Leonina deixou uma publicação nas redes sociais dizendo que foi "alvo de repressão" no jogo do Sporting com o Famalicão, ontem disputado em Alvalade. A claque conta que foi obrigada "a retirar panos com os símbolos do clube", contrariamente ao que sucedeu "em outros sectores do estádio".





View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por JUVENTUDE LEONINA 1976 (@juventudeleonina1976)

"O Sporting Clube de Portugal estreou-se na edição deste ano da Allianz Cup com uma vitória sobre o Famalicão, dando assim um grande passo para marcar presença na Final Four.Na bancada o habitual, mesmo a um dia de semana às 21.15h, não faltámos à chamada e apoiámos a equipa do primeiro ao último minuto.Lamentavelmente temos de referir que fomos mais uma vez alvo de repressão, onde nos obrigaram a retirar panos com os símbolos do clube, mesmo na nossa própria casa, curiosamente vimos em outros sectores do estádio, nomeadamente na bancada norte, panos idênticos que não foram alvo de qualquer repressão.Temos também de falar de pelo segundo jogo consecutivo haver uma total desorganização na porta 7, com torniquetes avariados, ficando apenas 2 torniquetes em funcionamento para milhares de pessoas provocando uma enorme confusão e aglomeração, com crianças e pessoas de idade metidas no meio da confusão e obrigando à abertura dos torniquetes, pois aos 20 minutos de primeira parte ainda havia pessoas para entrar. Ora as pessoas pagaram a sua Gamebox têm direito a assistir ao jogo na íntegra. Será assim tão difícil resolver o problema?"