Juventus vende Demiral à Atalanta e Sporting faz encaixe com a transferência

A Juventus oficializou a venda de Merih Demiral à Atalanta por 20 milhões de euros - mais 2,5 M€ em variáveis - e, desta forma, o Sporting fará um encaixe de 200 mil euros com esta transferência, graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Assim, a SAD leonina já ganhou, no total, 3,97 milhões de euros com o central turco, entre venda direta ao Alanyaspor (3,5 M€), 90 mil euros através dos direitos de formação com a transferência do jogador do Analyaspor para o Sassuolo, por 9 M€, e mais 180 mil euros pela mesma via quando este foi contratado pela Juventus, por 18 M€.Oriundo da formação do Fenerbahçe, o central chegou a Portugal em 2016/17 para integrar a equipa de juniores. Esteve duas épocas no Sporting e apenas realizou um encontro pela equipa principal.Recorde-se que o mecanismo de solidariedade reserva 5 por cento do valor da transferência para os clubes que formaram o jogador entre os 12 e os 23 anos. No caso do Sporting, é 1%, como se pode ver no quadro abaixo.- Época do 12.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)- Época do 13.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)- Época do 14.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)- Época do 15.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)- Época do 16.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 17.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 18.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 21.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 22.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 23.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)