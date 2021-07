Kiko Félix reforça Sporting e integra equipa B: «Dão o devido valor à formação»

O Sporting anunciou esta quarta-feira novo reforço para a sua equipa B: Kiko Félix, médio-ofensivo de 18 anos (geração de 2003), chega do Felgueiras 1932, por quem na última temporada disputou o Campeonato de Portugal, onde realizou um total de 25 jogos.





"É um sentimento de orgulho ter vindo para um clube tão grande. É um passo em frente, mas que me traz responsabilidade para trabalhar cada vez mais e dar alegrias aos sportinguistas", assumiu o jovem futebolista à televisão do clube após a assinatura de contrato.Formado no V. Guimarães, clube que abandonou no final de 2019/20, Kiko garante que os verdes e brancos "dão o devido valor à formação", tendo, por isso, a certeza que rumar ao leão acabou por ser "a melhor decisão". "O Sporting dá-nos tudo para evoluir", sustentou.Com a Liga 3 no horizonte, e após a experiência no Campeonato de Portugall, aborda uma realidade "mais difícil e competitiva", concluindo com a intenção de "evoluir a cada dia" e de "ajudar o Sporting a ganhar".