Kutuzov recorda tempos com Ronaldo no Sporting: «Ele tinha um Mercedes que não sabia conduzir»

Vitali Kutuzov só esteve um ano em Portugal mas não esquece o convívio que teve com Cristiano Ronaldo, na altura em que o português procurava emancipar-se como futebolista profissional. O agora ex-avançado bielorrusso lembrou esta temporada no Sporting, em 2002/03, que alinhou cedido pelos italianos do AC Milan."Éramos dois miúdos numa equipa de campeões que tinha ganho tudo. Ele tinha 17 anos, eu tinha 21. O objetivo era mostrar-me. Ele perguntava coisas sobre o Milan e como era treinar com jogadores daquele calibre. Ele estava com fome de finalizar, mesmo que agora seja um jogador diferente: naquela altura ele era mais driblador, hoje ele é completo e marca pontos em todos os sentidos. Estivemos juntos no Sporting por apenas um ano, mas muitos dias éramos eu e ele [a conviver]. Em muitas ocasiões, também dividimos o quarto. Lembro-me de quando ele conseguiu o seu primeiro carro, um Mercedes que ele nem sabia conduzir. Mas a sua satisfação de chegar a campo com um carro que comprou foi incrível", frisou em declarações ao portal 'Gianlucadimarzio.com'.