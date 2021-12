Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Laboratório do Sporting com inspiração nos quatro cantos do Mundo Bolas paradas do Sporting têm selo dos adjuntos de Amorim. Devoram futebol e já recriaram canto visto na 3.ª divisão alemã





Eis o momento em que Coates faz o 2-1 em Istambul, rompendo na cara do guarda-redes, na pequena área

• Foto: Pedro Ferreira