Lamarana Jallow reforça os sub-23 do Sporting

O Sporting contratou Lamarana Jallow, um médio de 19 anos que vai reforçar a equipa de sub-23 numa primeira fase. Internacional sub-20 pela Gâmbia, o jovem alinhava no Elite United FC que disputa o principal escalão do futebol gambiano.





Em declarações ao jornal 'Sporting', o reforços dos leões revelou-se satisfeito com o passo que deu na sua carreira. "Quero agradecer ao Sporting pela oportunidade de jogar num clube com tanta história e que é o atual campeão nacional. Estou muito feliz por fazer parte desta família, onde grandes jogadores deram os seus primeiros passos. Agradeço a todos os que tornaram isto possível", afirmou o jovem que ainda se apresentou aos adeptos: "Tenho qualidade com e sem bola, bom tecnicamente e tenho capacidade de passe. Tanto posso jogar a 10 como assumindo as funções de box-to-box".