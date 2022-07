Laporta empurra Trincão para a porta da saída

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, deixou um recado a Trincão e aos outros jogadores que não entram nos planos do treinador. "Esses futebolistas devem entender melhor a chegada de novos elementos para as suas posições", afirmou o dirigente à margem da apresentação de Franck Kessie, onde deixou um lamento: "Eles querem manter as mesmas condições nos clubes que estão prontos a recebê-los." Apesar do reparo, o líder blaugrana garantiu "respeito absoluto" por estes jogadores.

Certo é que esta situação pode ajudar o Sporting a acelerar a transferência pois o técnico catalão, Xavi, também já manifestou o desejo de começar a trabalhar com um plantel mais curto. Por seu lado, o avançado, de 22 anos, continua à espera de fumo branco nas negociações entre leões e catalães para poder regressar a Portugal.