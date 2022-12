Lazio quer reforços para o meio-campo e tem Morita na lista

A Lazio está à procura de reforços para o meio-campo e tem Morita debaixo de olho, avança esta quinta-feira a 'Gazzetta dello Sport'.Segundo a mesma fonte, o treinador Maurizio Sarri, que comanda a formação italiana, quer fortalecer a zona central do terreno já em janeiro, mas a ida ao mercado está dependente da saída do espanhol Luis Alberto, um dos maiores ativos do plantel azul-celeste.A prestação de Morita no Mundial pelo Japão terá chamado ainda mais a atenção da equipa italiana, que aponta a um valor inferior a 10 milhões de euros para conseguir fechar a contratação do médio do Sporting.Morita, recorde-se, tem contrato com os leões até 2026.