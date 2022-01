Lazio tenta Jovane e oferece 9 milhões ao Sporting: mercado está a fechar em Itália

A Lazio está a negociar com o Sporting a transferência de Jovane para a Serie A: sabeque o emblema romano acenou com 9 milhões de euros (1 pelo empréstimo mais 8 de opção de compra) para levar o avançado, de 23 anos, aguardando neste momento uma resposta definitiva por parte dos leões.Recorde-se que a SAD liderada por Frederico Varandas já recusou uma abordagem vinda de Itália, nomeadamente do Sassuolo, dada a intenção de Rúben Amorim em continuar a contar com o camisola 10 - recorde tudo aqui A janela de transferências naquele país fecha às 19 horas de Portugal Continental, ou seja, torna difícil a concretização desta operação.