Leandro e Porro ‘quentes’

Uma falta de Bukia sobre Pedro Porro provocou o momento mais quente do jogo, com o espanhol do Sporting a desentende-se com Leandro Silva. O médio do Arouca foi pedir satisfações ao lateral leonino e este respondeu com um ‘chega para lá’, mas tudo ficou logo por ali com a pronta intervenção de elementos das duas equipas.

Curiosamente, seria Paulinho o primeiro a ver o cartão amarelo na sequência deste incidente, por protestos, mas depois também Porro e Leandro Silva viram a cartolina. O espanhol do Sporting seria imediatamente substituído por Neto, mas a decisão já estava tomada antes.