Leão anuncia nova pele

Já se começa a levantar o véu no que diz respeito ao equipamento do Sporting para 2022/23. Apesar de ainda não ter existido a divulgação oficial do clube, nas redes sociais já circula um modelo da camisola que deve ser divulgada em breve. Comparativamente à pele de 2021/22, o novo traje leonino apresenta um modelo semelhante, mas com cores trocadas, apresentando menos branco e mais verde, além de pormenores pretos. Já o símbolo diferencia-se por surgir com as letras ‘SCP’ em branco e não a verde, como é usual.





De recodar que o Sporting promoveu a pré-venda do equipamento principal para 2022/23, o segundo sob a chancela Nike. O lançamento oficial está marcado para hoje.