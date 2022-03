Leão Issahaku nos convocados do Gana para ronda decisiva rumo ao Mundial

Fatawu Issahaku, médio-ofensivo de 18 anos que este mês se juntou à equipa B dos leões, precisamente por ser em março que atingiu a maioridade, estará nos convocados do Gana para a dupla-jornada que vai ditar se os Black Stars vão ou não ao Mundial do Qatar.Segundo o site 'GHANASoccernet.com', o jogador do Sporting estará novamente nos eleitos de Otto Addo - soma 6 internacionalizações -, neste caso para a receção à Nigéria, dia 25, em Cape Coast, e para a visita a Abuja, 4 dias depois.Esta é a ronda final da qualificação africana para a prova internacional, onde os vencedores dos 10 grupos se defrontam, disputando as 5 vagas daquela confederação.