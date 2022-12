Leão regressa ao trabalho

O Sporting volta esta tarde ao trabalho depois da dupla folga de Natal. Os leões vão retomar a preparação para o jogo com o Paços de Ferreira, marcado para quinta-feira, em Alvalade, pelas 21h15. Será o regresso à Liga após a vitória em Famalicão (2-1), a 13 de novembro, e também o arranque de uma importante série que haverá de culminar no dérbi e na final four da Allianz Cup.Rúben Amorim recuperou St. Juste mas tem Morita (fadiga muscular na perna direita) e Sotiris (traumatismo na anca esquerda) em dúvida. O treinador já sabe que não poderá contar com Ugarte, que completou uma sequência de cinco cartões amarelos em Famalicão e terá de cumprir uma partida de suspensão. No lugar do uruguaio deverá jogar Essugo, que acaba de renovar contrato até 2025 (aumentará para 2026 quando fizer 18 anos).