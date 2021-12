Lenda do futebol ganês rendido a futuro jogador do Sporting: «Pode ser um jogador muito bom»

Já garantido pelo Sporting a partir de janeiro , Fatawu Issahaku é neste momento um dos nomes em destaque no futebol ganês, com vários golos atuações de grande nível , e nem uma das maiores lendas do futebol do país, o antigo jogador Asamoah Gyan, ficou indiferente. À imprensa local, o ex-avançado, que atuou pela seleção ganesa em mais de 100 ocasiões, diz mesmo que o futuro leão de 17 anos, que atualmente representa o Dreams FC, tem tudo para dar certo."Acho que é neste momento o melhor jogador da Liga. Acho que está pronto, está pronto para competir. Desejo que continue neste caminho e bem sabemos que para tudo é preciso consistência. Alguns jogadores começam muito alto e depois acabam por andar para trás e entrar em declínio. Desejo que ele seja muito consistente, porque vejo imensas qualidades nele. Pode ser um jogador muito bom", disse o antigo jogador, à Asempa FM, citado pelo portal Ghanaweb.