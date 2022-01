Leões aprendem com a NBA: Carlos Barroca esteve em Alvalade

Treinadores e scouts do Sporting participaram numa ação de formação realizada no auditório Artur Agostinho, em Alvalade, onde ouviram vários especialistas da NBA na área do scouting e do treino da principal liga de basquetebol do Mundo. Um dos oradores convidados foi o português Carlos Barroca, vice-presidente de operações da NBA para a Ásia, que defendeu que o conhecimento em certas áreas do desporto devem ser "transversais".O evento durou mais de quatro horas e contou com a participação Tomaz Morais, diretor do futebol de formação do Sporting, que ao canal do clube garantiu que a ação "que vai ficar na memória" de todos os intervenientes.