Jovens do Sporting batem Dínamo Zagreb nos penáltis e conquistam Al Abtal Cup

O Sporting conquistou esta quarta-feira a Al Abtal Internacional Cup ao derrotar os croatas do Dínamo Zagreb nos penáltis (4-1), após nulo no tempo regulamentar (90 minutos sem prolongamento).Os comandados por João Santos, misto de sub-19, sub-17 e sub-16, superaram-se em Las Rozas, Madrid, após terem goleado o Al-Qadisiyah(Arábia Saudita) nas meias-finais, no passado dia 12: da marca dos 11 metros, não falharam qualquer pontapé, contra dois desperdiçados por parte dos croatas.Recorde o onze apresentado pelo Sporting: Pedro Miguéis; David Monteiro, Etienne Catena, Emanuel Fernandes e João Ferreira; Eduardo Barbosa, Luís Gomes e Tiago Augusto; Lucas Anjos, Marco Cruz e Isnaba Mané.