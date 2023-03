Sporting de luto por Alexandre Patrício Gouveia

O Sporting publicou um nota condolência pelo morte de Alexandre Patrício Gouveia, antigo membro do Conselho Directivo, Conselho Fiscal e Conselho Leonino do emblema de Alvalade, tendo ainda integrado o Governo de 1981 a 1984.O corpo será velado esta segunda-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa, das 18h00 às 22h00, estando ainda uma missa agendada para as 20h00.junta-se ao Sporting neste voto de pesar endereçando as condolências à família e amigos de Alexandre Patrício Gouveia.