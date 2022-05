Leões gozam dupla folga após triunfo no Algarve

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O plantel leonino vai gozar dois dias de folga após a vitória alcançada em Portimão (3-2).Desta forma, Rúben Amorim vai começar a preparar a receção ao Santa Clara na terça-feira, e a principal dúvida passa por aferir a disponibilidade de Matheus Reis que foi substituído ao intervalo do jogo com o Portimonense com queixas na coxa direita.Recorde-se que Feddal também está em dúvida por problemas físicos.