Sporting inicia 'Operação Juventus' com Paulinho entregue ao departamento médico

O Sporting deu na manhã desta segunda-feira o pontapé de saída na 'Operação Juventus', que vai terminar na quinta-feira, com a viagem para Turim para disputar a primeira mão dos 'quartos' da Liga Europa (no mesmo dia, pelas 20 horas): segundo revelam os leões em nota oficial, Paulinho, a contas com uma fascite plantar no pé direito, continua afastado dos relvados e por isso mais longe desse embate internacional.Os titulares na vitória diante do Casa Pia (4-3) , no domingo, realizaram trabalho de recuperação no ginásio, enquanto os restantes futebolistas disponíveis estiveram no relvado da ala profissional, para um apronto mais ligeiro sob o comando de Rúben Amorim.Daniel Bragança (continua a recuperação à lesão no joelho direito) e Jovane (a contas com um problema muscular), completam a tríade entregue ao boletim clínico.Sem tempo para descansar, os verdes e brancos exercitam-se outra vez na terça-feira, pelas 10h30, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.