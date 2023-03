Leões quase na máxima força em Portimão

O Sporting realizou mais um treino tendo em vista a deslocação a Portimão, no sábado, e a única baixa é Daniel Bragança que prossegue os tratamentos à operação ao joelho direito. A novidade na sessão de trabalho foi a inclusão do jovem guarda-redes Francisco Silva que se juntou a Adán, Fanco Israel e André Paulo.Sexta-feira, os leões realizam o derradeiro ensaio às 10h30, na Academia. Mais tarde, às 12h15, Rúben Amorim fará a habitual antevisão do encontro com o Portimonense.