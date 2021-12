Leões querem forte apoio diante do Portimonense

O Sporting vai voltar a jogar para a Liga Bwin na quarta-feira e está a solicitar aos seus sócios e adeptos que marquem presença no jogo com o Portimonense, onde a equipa orientada por Rúben Amorim pode voltar à liderança isolada, ainda que a título provisório.

Através das suas redes sociais, o clube de Alvalade lembrou que os bilhetes para o jogo com o Portimonense estão à venda nas bilheteiras do Estádio José Alvalade e no site do clube. O preço dos ingressos varia entre os 5 e os 25 euros, e o início do jogo está agendado para as 21 horas. De acordo com a legislação em vigor, os espectadores terão de apresentar um teste negativo realizado nas 48 horas que antecedem o desafio.

Em comercialização para os sócios com Gamebox 21/22 também estão os bilhetes para a receção ao Man. City (Champions), no dia 15 de fevereiro.