Sporting realiza treino de recuperação na Academia

O Sporting realizou um treino após a vitória diante do Rio Ave (1-0) e, como é habitual, os titulares em Vila do Conde limitaram-se a fazer exercícios de recuperação, enquanto os restantes elementos trabalharam no relvado sob as ordens de Rúben Amorim.O único elemento entregue ao departamento clínico é Daniel Bragança, que recupera de uma intervenção cirúrgica ao joelho direito mas, frente ao FC Porto, a equipa técnica também não vai contar com Paulinho que cumprirá o seu terceiro jogo de castigo.Já fora da Taça de Portugal, os leões vão gozar um dia de folga, e regressam aos trabalhos na quinta-feira, em Alcochete.